У всіх, хто в'їжджає в Молдову, будуть вимірювати температуру через коронавірус

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Для цього поліцейські будуть використовувати електронні термометри

В Молдові, щоб забезпечити заходи безпеки і запобігти поширенню коронавирусу, Прикордонна поліція буде вимірювати температуру тіла всіх, хто приїжджає в країну. Про це повідомляє видання Newsmaker.MD.

Повідомляється, що для цього поліцейські будуть використовувати електронні термометри.

Наголошується, що для індивідуального захисту прикордонних поліцейських в пунктах перетину кордону їх забезпечили медичними рукавичками, масками та дезінфікуючими засобами для рук.

Крім того, людей з симптомами захворювання (сильний кашель і важке дихання) після вимірювання температури тіла будуть ізолювати в спеціальні приміщення.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України запровадило проведення температурного скринінгу на прикордонних постах, які пропускають пасажирів з Італії через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, в Омані сьогодні, 24 лютого, зафіксували перші випадки зараження коронавірусом.