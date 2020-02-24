Alitalia вернет пассажиров с заблокированного на Маврикии рейса из-за коронавируса

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Alitalia готовит к немедленному возвращению на родину 40 пассажиров

Итальянская авиакомпания Alitalia вернет пассажиров с заблокированного на Маврикии рейса из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Сообщается, что Alitalia готовит к немедленному возвращению на родину 40 пассажиров рейса.

Напомним, пассажирам рейса авиакомпании Alitalia из Рима не разрешили сойти с самолета после приземления в аэропорту острова Маврикия в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, власти Маврикия заявила, что въезд в страну возможен только в случае, если пассажиры согласятся пройти карантин в больницах в столице страны. После первичного осмотра местная власть решила оставить на борту самолета только около 70 пассажиров из Ломбардии и Венето. Все остальные смогли сойти с самолета без требования проходить карантин.

Как сообщало РБК-Украина, в результате распространения коронавируса в Италии количество жертв от вируса возросло до шести человек. В государственной больнице Брешии скончалась женщина из Крема, которая была переведена туда вчера и получила положительный результат на коронавирус.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в Италии полиция и медики начали поиски "нулевого пациента". Правоохранители и сотрудники медицинских учреждений в оперативном режиме пытаются определить, кто занес коронавирус в Италию.