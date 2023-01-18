Везуть в цистернах. Росія таємно перекидає військових до Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Наша Ніва" .

"Чи переправляють до Білорусі таким чином, чи аналогічними замаскованими способами військову техніку та боєприпаси, ми не знаємо", - пише видання.

Журналісти зазначають, що Росія вдається до таких дій, щоб ввести в оману супутникове та візуальне спостереження.

Нагадаємо, що у Білорусі відзначається невелике підвищення активності авіації. При цьому на місцеві аеродроми продовжують прибувати літаки з РФ, які можуть звозити боєприпаси або спорядження.

Також супутникові знімки сервісу Planet Labs показали розгортання російських військ на одному з полігонів на півночі Білорусі.

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