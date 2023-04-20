Везуть в Росію і Крим. Окупанти почали красти граніт в Маріуполі, - Андрющенко

В тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали красти граніт. Його вивозять в РФ, а також в напрямку Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Не зерном та соняшником. Окупанти почали красти наш граніт. Відновлено роботи в кар’єрах с. Карань, Кальчик, Асланово окупанти вже провели шість підривів породи. Викрадений граніт їде як на Росію, так і в Кримський напрям. Всі балачки про "використання буд сміття для доріг" залишились балачками", - написав Андрющенко.

Фото: окупанти почали красти граніт в Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Він повідомив, що тепер український граніт через дії окупантів йде на облаштування російських доріг.

"Ось для чого Пушилін (глава так званої "ДНР" - ред.) в (Білорусь - ред.) їздив. По "БелАЗи", до речі…Країна мародер", - додає Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія вивозить через Бердянськ вкрадену в Україні кукурудзу.

Також повідомлялося, що окупанти перетворюють порт Маріуполя на великий хаб для експорту краденого зерна.

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