Росія вивозить через Бердянськ вкрадену в Україні кукурудзу

Російські загарбники продовжують викрадати сільськогосподарську продукцію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Наразі окупанти намагаються вивезти через морський порт у Бердянську вкрадений врожай кукурудзи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт міста Запоріжжя.

Раніше повідомлялося про незаконне вивезення пшениці через Бердянський порт.

"У місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею", - інформував Генштаб ЗСУ.

Раніше ресурс RussiaTheftWatch повідомив, що Росія планує перетворити Маріуполь на великий логістичний хаб для експорту зерна та металу, вкрадених з тимчасово окупованих територій Донецької та Запорізької областей. Також цей порт планують використати для ввезення російського озброєння.

Європейська бізнес асоціація вже звернулася до Організації об’єднаних націй (ООН), Туреччини, Міністерства закордонних справ та віце-прем’єр-міністра з відновлення України з закликом активізувати спільні зусилля та домогтися повного розблокування судноплавства у Чорному морі, або запровадити для Росії дзеркальні обмеження та перевірки вантажів на всіх суднах.