Росія перетворює порт Маріуполя на великий хаб для експорту краденого зерна, - ISRP
Росія планує перетворити Маріуполь на великий логістичний хаб для експорту зерна з тимчасово окупованих територій Донецької та Запорізької областей. Для цього він зносить залізничну станцію та відновлює морський порт. Також цей порт планують використати для ввезення російського озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RussiaTheftWatch.
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, росіяни планують побудувати в Маріуполі великий залізничний вузол. Для цього демонтують залізничну станцію і прилеглі будинки. Те саме стосується і морського порту: його планують перетворити на військову базу матеріально-технічного постачання, яка для цього буде працювати спільно із залізничною станцією", - пише видання.
Якщо їм вдасться реалізувати ці плани, вони зможуть використати порт для вивезення зерна з окупованих територій у Донецькій області та Запоріжжі, бо Маріупольський морський порт - один із найбільших на узбережжі Азовського моря. Але контрнаступ України зірве ці плани.
Раніше повідомлялося, що росіяни незаконно внесли порти Маріуполь та Бердянськ до Російського реєстру морських портів і розпочали процес внесення ділянки судноплавних шляхів у Херсонській області до "Переліку внутрішніх водних шляхів Російської Федерації".
Також відомо, що росіяни вивозять руду із тимчасово окупованих територій України через Маріупольський морський порт. Продають руду пов'язані з Федеральною службою безпеки (ФСБ) Росії структури, під егідою яких відбувається пограбування.
Нагадаємо, RussiaTheftWatch - проект, створений для виявлення масштабів пограбування Росією українських активів.
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