UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Везуть протитанкові споруди. У Маріуполі помітили колону російських вантажівок (відео)

Фото: У Маріуполі помітили колону російських вантажівок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В захопленому Маріуполі помітили колонну російських вантажівок, яку окупанти відправили в бік Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Протягом дня знов посилені колони військового забезпечення" - йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначає, що було зафіксовано понад 70 вантажівок, що перевозять "зуби дракону" та БК з боку Росії через Маріуполь в напряму Бердянська. Мова йде про бетонні пірамідальні протитанкові споруди.

"Позначки "Z" та "V", - додав радник мера.

Нагадаємо, що в захопленому Маріуполі вперше помітили колонну російських танків, яку окупанти відправили в бік Донецька. На техніці є позначка "Дари смерті".

Росіян масово завозять до тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби вони проводили роботи зі знесення постраждалих внаслідок російських атак будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМаріупольБердянськДонецька областьЗапорожская областьВійна в Україні