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Везут противотанковые сооружения. В Мариуполе заметили колонну российских грузовиков (видео)

Фото: В Мариуполе заметили колонну российских грузовиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В захваченном Мариуполе заметили колонну российских грузовиков, которую оккупанты отправили в сторону Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. В течение дня снова усилены колонны военного обеспечения" - говорится в сообщении.

Андрющенко отмечает, что было зафиксировано более 70 грузовиков, перевозящих "зубы дракона" и БК со стороны России через Мариуполь в направлении Бердянска. Речь идет о бетонных пирамидальных противотанковых сооружениях.

"Отметки "Z" и "V", - добавил советник мэра.

Напомним, что в захваченном Мариуполе впервые заметили колонну российских танков, которую оккупанты отправили в сторону Донецка. На технике есть отметка "Дары смерти".

Россиян массово завозят во временно оккупированный Мариуполь для того, чтобы они проводили работы по сносу пострадавших в результате российских атак домов.

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