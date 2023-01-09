Окупанти зносять Маріуполь "під нуль" та хочуть завезти 50 тисяч росіян

Росіян масово завозять до тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби вони проводили роботи зі знесення постраждалих внаслідок російських атак будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь продовжують нищити без перерви та вихідних. Сьогодні очікується нова хвиля цивільних окупантів після новорічних свят. Головне завдання - максимально знесення та розчищення до стану "нуль"", - написав він.

Андрющенка також зазначив, що у січні очікується прибуття до 50 тисяч росіян у Маріуполь.

Нагадаємо, росіяни почали вивозити з Маріуполя не лише зерно і метали, а також будматеріали, які вони отримують у процесі розбирання знищених будинків.

Тим часом, як повідомляло РБК-Україна, 6 січня з головної площі Маріуполя зник російський прапор.

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