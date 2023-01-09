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Окупанти зносять Маріуполь "під нуль" та хочуть завезти 50 тисяч росіян

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Маріуполь, Понеділок 09 січня 2023 10:32
Окупанти зносять Маріуполь "під нуль" та хочуть завезти 50 тисяч росіян Фото: окупанти зносять Маріуполь "під нуль" та хочуть завезти 50 тисяч росіян (t.me/andriyshTime)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіян масово завозять до тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби вони проводили роботи зі знесення постраждалих внаслідок російських атак будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь продовжують нищити без перерви та вихідних. Сьогодні очікується нова хвиля цивільних окупантів після новорічних свят. Головне завдання - максимально знесення та розчищення до стану "нуль"", - написав він.

Андрющенка також зазначив, що у січні очікується прибуття до 50 тисяч росіян у Маріуполь.

Нагадаємо, росіяни почали вивозити з Маріуполя не лише зерно і метали, а також будматеріали, які вони отримують у процесі розбирання знищених будинків.

Тим часом, як повідомляло РБК-Україна, 6 січня з головної площі Маріуполя зник російський прапор.

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