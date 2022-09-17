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В Мариуполе впервые заметили колонну из танков, направившуюся в сторону Донецка (видео)

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Мариуполь, Суббота 17 сентября 2022 14:26
В Мариуполе впервые заметили колонну из танков, направившуюся в сторону Донецка (видео) Фото: в Мариуполе впервые заметили колонну из танков на Донецк (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В захваченном Мариуполе впервые заметили колонну российских танков, которую оккупанты отправили в сторону Донецка. На технике есть отметка "Дары смерти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Новая военная активность. Впервые сегодня колонна из 15 танков с отметкой "Дары смерти" поехала в сторону Донецка", - рассказал он.

По словам Андрющенко, снова подмечена тяжелая техника, которую оккупанты начали расставлять по городу. Левобережье и недалеко от "Азовстали". Пока - просто хранение.

Кроме того, советник мэра поделился и хорошей новостью.

"И о хорошем. Впервые с начала войны под с. Урзуф около 19-00 звук "прилета". Подробности выясняем, но это точно хорошая новость", - добавил он.

Как сообщалось, в Мариуполе заметили вражескую технику с новыми отметками - вся техника имеет новые знаки, похожие на перевернутые "Дары смерти" из Гарри Поттера.

Напомним, что это уже далеко не первый случай переброски российской техники из Мариуполя. Совсем недавно было замечено перемещение вражеской колонны в сторону оккупированного Бердянска.

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