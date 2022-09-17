В Мариуполе впервые заметили колонну из танков, направившуюся в сторону Донецка (видео)

В захваченном Мариуполе впервые заметили колонну российских танков, которую оккупанты отправили в сторону Донецка. На технике есть отметка "Дары смерти".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Новая военная активность. Впервые сегодня колонна из 15 танков с отметкой "Дары смерти" поехала в сторону Донецка", - рассказал он.

По словам Андрющенко, снова подмечена тяжелая техника, которую оккупанты начали расставлять по городу. Левобережье и недалеко от "Азовстали". Пока - просто хранение.

Кроме того, советник мэра поделился и хорошей новостью.

"И о хорошем. Впервые с начала войны под с. Урзуф около 19-00 звук "прилета". Подробности выясняем, но это точно хорошая новость", - добавил он.