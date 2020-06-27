Сегодня, 27 июня, на въезде в Одессу растянулась многокилометровая пробка. Движение транспорта осложнено из-за дорожных работ.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Согласно данным сервиса, пробка растянулась на несколько километров перед выездом на дамбу Хаджибейского лимана. На полосе, которая ведет к Одессе, идут дорожные работы.

Как пишут СМИ, многокилометровые пробки на въезде в Одессу наблюдаются второй день подряд.

Напомним, сегодня стало известно, что трассу Киев-Одесса вообще перекроют в ночь на 28 июня; как сообщает патрульная полиция Одесской области с 23:00 до 05:00 будет ограничено движение по дамбе, а полицейские будут вручную регулировать потоки транспорта.

Отметим, ранее также сообщалось о закрытии одного из пляжей в Одессе в связи с превышением концентрации нефтепродуктов в море.

Загрязнение связано с разливом топлива из затонувшего танкера, который сел на мель еще осенью 2019 года. На этой неделе сообщалось, что пятно от разлива достигало пляжей "Отрада" и "Ланжерон". По последней информации, танкер смогут поднять и убрать не ранее сентября.