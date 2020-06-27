ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Одессой из-за ремонта дамбы перекроют трассу на Киев  

Новости » Общество     27.06.2020 - 13:22
Под Одессой из-за ремонта дамбы перекроют трассу на Киев  
Фото: дамба "Хаджибей" (dumskaya.net)

Движение будет перекрыто в ночь на 28 июня

В Одесской области временно перекроют дамбу "Хаджибей" и, соответственно, движение по трассе Киев-Одесса. Дорогу перекрывают на время ремонта дамбы.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области в Facebook.

Сообщается, что с 23:00 27 июня до 05:00 28 июня в связи с проведением ремонтных работ на дамбе "Хаджибей" будет временно ограничено движение на участке трассы Киев-Одесса.

"На месте проведения работ патрульными полицейскими будет осуществляться ручное регулирование и контроль за движением транспортных средств. Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут движения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за утечки топлива с танкера "Делфи", в море фиксируют превышение допустимой нормы содержания нефтепродуктов.

Ранее также сообщалось о перекрытии трассы международного значения Одесса-Рени из-за опасности затопления в связи с паводком на Днестре; запрещено движение на участке между 48 и 54 километрами, водителей просят воздержаться от поездок через участок дороги между автомобильными мостами Маяки и Паланка и выбрать альтернативный маршрут.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины КиевОдессатрасса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь