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На въезде в Николаев более сотни фур заблокировали движение

Николаев, Воскресенье 18 октября 2020 01:32
На въезде в Николаев более сотни фур заблокировали движение
Фото: фуры (facebook.com/DSBT.UA)
Автор: Артур Родивилов

На въезде в Николаев перевозчики создали искусственный затор из более чем сотни грузовиков. Водители грузовых автомобилей отказываются проехать через пункт габаритно-весового контроля.

Об этом сообщает Укртрансбезпека в Facebook.

Как отмечает ведомство, в субботу, 17 октября, для предотвращения разрушения дороги было принято решение о развертывании на участке дороги в городе Новый Буг Николаевской области дополнительного передвижного пункта габаритно-весового контроля, который должен был работать круглосуточно.

"По состоянию на вечер 17 октября водители грузовых автомобилей отказываются проехать через ГВК и создают искусственный затор из более чем 100 грузовиков. По предварительной информации - ночью планируется прорыв. На месте дежурит Национальная полиция", - сообщает ведомство.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за жары грузовикам запретили заезжать в населенные пункты в дневное время.

Кроме этого, в Украине с 1 ноября вступают в силу новые стандарты, которые должны обеспечить безопасность пешеходов на дорогах.

Также сообщалось, что с 1 октября украинские водители автомобилей должны ездить с включенными фарами. Это правило действует на дорогах вне населенных пунктов.

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Новости Украины Транспорт Николаевфуры

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