На в'їзді у Миколаїв більш як сто фур заблокували рух

Фото: фури (facebook.com/DSBT.UA)

На в'їзді в Миколаїв перевізники створили штучний затор з більш ніж сотні вантажівок. Водії вантажних автомобілів відмовляються проїхати через пункт габаритно-вагового контролю.

Про це повідомляє Укртрансбезпека в Facebook.

Як зазначає відомство, у суботу, 17 жовтня, для запобігання руйнування дороги було прийнято рішення про розгортання на ділянці дороги в місті Новий Буг Миколаївської області додаткового пересувного пункту габаритно-вагового контролю, який мав працювати цілодобово.

"Станом на вечір 17 жовтня водії вантажних автомобілів відмовляються проїхати через ГВК і створюють штучний затор із більш ніж 100 вантажівок. За попередньою інформацією - вночі планується прорив. На місці чергує Національна поліція", - повідомляє відомство.

Нагадаємо, в серпні президент України Володимир Зеленський вимагав терміново організувати зважування вантажівок на дорогах.

Раніше РБК-Україна писало, що через спеку вантажівкам заборонили заїжджати в населені пункти в денний час.

Крім цього, в Україні з 1 листопада набирають чинності нові стандарти, які мають забезпечити безпеку пішоходів на дорогах.

Також повідомлялося, що з 1 жовтня українські водії автомобілів мають їздити з увімкненими фарами. Це правило діє на дорогах поза межами населених пунктів.