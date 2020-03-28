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На в'їздах до Хмельницького встановлять блокпости через коронавірус

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 09:39
На в'їздах до Хмельницького встановлять блокпости через коронавірус
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

У місті зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

У Хмельницькому на в'їздах в місто встановлять блокпости після того, як 27 березня в місті був зафіксований перший випадок зараження на коронавірус. Про це у Facebook повідомив міський голова Олександр Симчишин.

За його словами, в'їзд в місто обмежать, з 30 березня буде встановлено п'ять блокпостів, на яких чергуватимуть медики, поліцейські та рятувальники.

Кожний транспортний засіб будуть зупиняти. У водіїв і пасажирів будуть перевіряти наявність інфекції COVID-19, а також контролювати переміщення товарів протиепідемічного призначення.

Також Симчишин повідомив, що на вулиці міста вийдуть посилені патрулі нацгвардійців, муніципальних дружинників і патрульних. Їх функція буде полягати в проведенні роз'яснювальної роботи, щоб люди менше виходили на вулицю.

Друзі, вчергове і вчергове звертаюся до усіх вас! Про наші нові заходи, спрямовані на протидію поширенню COVID-19 у Хмельницькому! Дякую усім, хто дотримується карантину! Бережіть себе, Будьмо здорові!

Опубліковано Oleksandr Symchyshyn П'ятниця, 27 березня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердилося понад 90 нових випадків захворювання коронавірусом. Найбільше хворих налічується в Чернівецькій області та столиці України - Києві. В цілому хворих - 310.

Також РБК-Україна писало, що у Тернопільській та Чернівецькій областях за минулу добу зафіксували понад 30 нових випадків захворювання на коронавірус.

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