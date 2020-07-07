МИД призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе

Фото: МИД Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министерство просит МИУ и Госавиаслужбу провести разъяснительную работу

Министерство иностранных дел призывает не продавать авиабилеты украинцам, которых могут не пустить на границе. МИД просит провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МИД обратился с письмом в Министерство инфраструктуры и Государственную авиационную службу Украины с рекомендациям провести разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.

"Наша цель - невозможность продажи билетов гражданам Украины в страны, которые не позволяют въезд украинским туристам, и/или не имеющим подтверждающих документов, необходимых для беспрепятственного въезда в страну назначения (вида на жительство, документов учебных заведений, подтверждение компетентных органов страны въезда т.д.)", - говорится в сообщении.

В МИД обращают внимание, что изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.

"Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники", - подчеркивают в министерстве.

Напомним, из-за сложной эпидемической ситуации в мире большинство стран запрещают или ограничивают въезд иностранных туристов - в МИД объяснили алгоритм действий при планировании поездок за границу.

Как писало РБК-Украина, 17 украинских туристов вылетели в Афины из Киева рейсами Ryanair и Wizz Air, но их не выпустили из аэропорта из-за запрета на въезд в ЕС граждан третьих стран.

Так, в МИД заявляли, что причиной инцидента стала ошибка в работе авиакомпаний.

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Автор: Юлия Струк