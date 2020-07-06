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Украинцы провели вторую ночь в полиции аэропорта Афин, возвращение планируется 7 июля

Новости » Политика     06.07.2020 - 10:36
Украинцы провели вторую ночь в полиции аэропорта Афин, возвращение планируется 7 июля
Фото: здание МИД Украины (РБК-Украина)

Украинцев не пропустили через греческую границу в аэропорту Афин

Консулы работают над тем, чтобы 17 украинцам, которые находятся в аэропорту Афин, предоставили возможность проживания в гостинице. В Министерстве иностранных дел планируют вернуть туристов в Украину 7 июля.

Об этом РБК-Украина сообщил директор Консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев.

"По состоянию на утро, граждане Украины, которым было отказано во въезде находятся на территории полицейского участка аэропорта Афин и ожидают возвращения в Украину. По информации ПУ в Греции вылет наших соотечественников запланирован на вторник, 7 июля", - сообщил Погорельцев.

Он подчеркнул, что консульские должностные лица работают с компетентными органами Греции с целью улучшения условий пребывания для украинских граждан.

В частности, ведется работа по возможности им предоставить разрешение на проживание в отеле. Консулы находятся на постоянной связи с украинцами. Дело продолжает находиться на особом контроле руководства МИД, Департамента консульской службы и Посольства Украины в Греции.

Напомним, 17 украинских туристов, в частности детей, не пропустили через греческую границу в аэропорту Афин и поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта.

Отметим, что Европейский союз 1 июля открыл свои внешние границы для узкого перечня стран, но Украины среди них нет.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Грецияукраинцы
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