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В'їзд та виїзд з Києва залишаються вільними, - КМДА

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Україна, Четвер 24 лютого 2022 14:01
В'їзд та виїзд з Києва залишаються вільними, - КМДА Фото: в'їзд та виїзд з Києва 24 лютого не закривали
Автор: Олександр Білоус

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) спростували інформацію про обмеження в'їзду та виїзду з Києва. В'їзди та виїзди з міста залишаються вільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Інформація про обмеження в'їзду та виїзду з Києва не відповідає дійсності. Наразі в'їзди та виїзди з міста не закривали",- йдеться в повідомленні.

Раніше у КМДА повідомили, червона лінія метро курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська". Метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний.

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в
нормальному режимі.

Детальніше про ситуацію в Києві - у матеріалі РБК-Україна.

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