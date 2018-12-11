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Въезд грузовиков в Киев завтра могут ограничить из-за снегопада

Новости » Инфраструктура    11.12.2018 - 16:09
Въезд грузовиков в Киев завтра могут ограничить из-за снегопада
Иллюстративное фото (facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya)

Ограничение на въезд будет действовать до улучшения погодных условий

Въезд грузового транспорта в Киев завтра утром, 12 декабря 2018 года, может быть ограничен из-за снегопада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, решения об ограничении въезда будут приниматься, учитывая интенсивность снегопада и состояние дорог. В случае ввода ограничения будут действовать до улучшения погодных условий.

"12 декабря с 07:00 въезд грузового транспорта в Киев может быть ограничен. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы спецтехники во время оперативной уборки и вывоза снега", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что завтра в Киеве ожидается снегопад. По данным синоптиков, в столице завтра ожидается сильный снег, метели, порывы ветра и гололедица. В общем, в Киеве в ближайшие дни ожидается до 18 см снега. Кроме того, осложнения погодных условий могут привести к частичному нарушению движения транспорта.

Кроме того, сообщалось, что в акватории Черного и Азовского морей на 11-12 декабря 2018 года объявлено штормовое предупреждение.

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