В Киеве завтра ожидается снегопад

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Киеве ожидается сильный мокрый снег, порывы ветра до 18 м/с

В Киеве и Киевской области завтра, 12 декабря 2018 года, ожидается снегопад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской государственной администрации.

По информации синоптиков, в Киеве и Киевской области в ближайшие дни ожидается осложнение погодных условий. В частности, синоптики предупреждают о сильном снеге, метели, порывах ветра и гололедице.

"В частности, утром и днем - сильный мокрый снег, порывы ветра 15-18 м/с, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. 13 декабря ночью умеренный, днем небольшой снег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемый прирост снежного покрова составляет 13-18 см, на дорогах гололедица. При таких погодных условиях возможно частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах.

Напомним, ранее сообщалось, что в акватории Черного и Азовского морей на 11-12 декабря 2018 года объявлено штормовое предупреждение.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах состоянию на утро 11 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 37 см.