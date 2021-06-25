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Въезд грузовиков в Киев сегодня запретят: когда снимут ограничения

Автор: РБК-Украина

В Киеве с 10: 00 ограничивают движение тяжеловесного транспорта на въезд в город в связи с жарой. Ограничение ввели из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Въезд будет запрещен для грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение следующих долгих выходных в Киеве будут действовать ограничения на движение транспорта по улице Борщаговская.

Ранее сообщалось, что Киеве на несколько дней ограничат автомобильное движение на проспекте Степана Бандеры.

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ограничение движения