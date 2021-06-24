Фото: В Киеве на выходных ограничат движение на проспекте Бандеры (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве на несколько дней ограничат автомобильное движение на проспекте Степана Бандеры. Ограничение будет действовать с 25 по 28 июня.

Об этом сообщает "Киевавтодор".