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В Киеве на выходных ограничат движение на проспекте Бандеры

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Киев, Четверг 24 июня 2021 18:33
В Киеве на выходных ограничат движение на проспекте Бандеры Фото: В Киеве на выходных ограничат движение на проспекте Бандеры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве на несколько дней ограничат автомобильное движение на проспекте Степана Бандеры. Ограничение будет действовать с 25 по 28 июня.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

Отмечается, что по проспекту Степана Бандеры начинаются финальные работы по обустройству нового асфальтового покрытия.

Так, в течение 25-28 июня будут укладывать верхний слой асфальта на участке от улицы Оболонская до улицы Елены Телиги.

"Движение во время работ будет частично ограничено. Заезды в прилегающих территорий с проспекта Степана Бандеры будет временно закрыто. Заехать в магазины и ТРЦ можно с улицы Куреневской", - говорится в сообщении.

В Киеве на выходных ограничат движение на проспекте Бандеры

Напомним, Киев с 20 июня ввел запрет на въезд грузовиков в город из-за жары. Ограничение действует ежедневно с ежедневно с 10:00 до 22:00 при дневной температуре выше 28 градусов.

Кроме того, в Киеве частично ограничили движение на Владимирском спуске. Ограничения будут действовать до 31 июля.

Добавим, что в Киеве на Парковой аллее частично ограничат движение транспорта до 28 июня. На участке от Петровской аллеи до путепровода-заезда в КВЦ "Парковый" будут обновлять покрытие.

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