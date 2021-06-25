ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве на выходных перекроют улицу Борщаговскую

Новина українською →
Пятница 25 июня 2021 09:23
В Киеве на выходных перекроют улицу Борщаговскую Фото: улицу Борщаговскую в Киеве перекроют на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В течение следующих долгих выходных в Киеве будут действовать ограничения на движение транспорта по улице Борщаговская. Движение перекроют с 26 по 28 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевавтодора".

Так, ограничения будут действовать с 00:00 26 июня до 15: 00 28 июня.

"Начинаются финальные работы на проезжей части ул. Борщаговской. В течение 26-28 июня запланировано устроить верхний слой покрытия на участке от Индустриального путепровода до просп. Воздухофлотского. Работы будут выполнять в направлении улицы Жилянской", - говорится в сообщении.

Во время работ движение на улице будет частично ограничено. Возможны временные перекрытия заездов к прилегающим территориям.

Ранее сообщалось, что Киеве на несколько дней ограничат автомобильное движение на проспекте Степана Бандеры. Ограничение будет действовать с 25 по 28 июня.

Читайте РБК-Украина в Google News
ограничение движения
NEWS
В Украине 876 новых случаев COVID-19
В Украине 876 новых случаев COVID-19
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун