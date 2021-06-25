В Киеве на выходных перекроют улицу Борщаговскую

В течение следующих долгих выходных в Киеве будут действовать ограничения на движение транспорта по улице Борщаговская. Движение перекроют с 26 по 28 июня.

Так, ограничения будут действовать с 00:00 26 июня до 15: 00 28 июня.

"Начинаются финальные работы на проезжей части ул. Борщаговской. В течение 26-28 июня запланировано устроить верхний слой покрытия на участке от Индустриального путепровода до просп. Воздухофлотского. Работы будут выполнять в направлении улицы Жилянской", - говорится в сообщении.

Во время работ движение на улице будет частично ограничено. Возможны временные перекрытия заездов к прилегающим территориям.