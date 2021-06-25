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В'їзд вантажівок в Київ сьогодні заборонять: коли знімуть обмеження

Автор: РБК-Україна

У Києві з 10:00 обмежують рух великовагового транспорту на в’їзд до міста в зв’язку зі спекою. Обмеження ввели через перевищення денної температури повітря понад +28 градуси.

Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

В'їзд буде заборонений для вантажівок вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тон.

"Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 22:00)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом наступних довгих вихідних в Києві діятимуть обмеження на рух транспорту по вулиці Борщагівська.

Раніше повідомлялося, що Києві на кілька днів обмежать автомобільний рух на проспекті Степана Бандери.

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