Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за жары

"С 10:00 ограничивают движение большегрузного транспорта на въезд в Киев в связи с жарой",- говорится в сообщении.

По информации полиции, запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Причиной тому является превышение дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Указано, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. Об их снятии будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).