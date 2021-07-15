UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за жары

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 15 июля Киев снова ограничил из-за жары въезд для большегрузного автотранспорта. Запрет действует с 10.00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.

"С 10:00 ограничивают движение большегрузного транспорта на въезд в Киев в связи с жарой",- говорится в сообщении.

По информации полиции, запрещен въезд грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Причиной тому является превышение дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Указано, что ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. Об их снятии будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00).

Напомним, Киев вчера также ограничивал движение грузовиков, причиной тому стала жара.

Читайте РБК-Украина в Google News
фураКиевжара