RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В'їзд вантажівок до Києва обмежили через спеку

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 15 липня Київ знову обмежив через спеку в'їзд для великовантажного автотранспорту. Заборона діє з 10.00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу патрульної поліції.

"З 10:00 обмежують рух великовагового транспорту на в’їзд до Києва у зв’язку зі спекою", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, заборонено в’їзд вантажівок вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Причиною тому є перевищення денної температури повітря понад +28 градусів.

Вказано, що обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про їх зняття буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, Київ вчора також обмежував рух вантажівок, причиною тому стала спека.

Читайте РБК-Україна в Google News
фураКиївжара