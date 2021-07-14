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На въезд в Киев ограничили движение грузовиков из-за жары

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Киев, Среда 14 июля 2021 10:43
На въезд в Киев ограничили движение грузовиков из-за жары Фото: в Киеве ограничили движение грузовиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве снова ограничили движение грузовиков. Ограничения будут действовать минимум до 20:00.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу патрульной полиции.

Сегодня ограничения начали действовать с 10:00. Ограничен въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 градусов.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 20:00)

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