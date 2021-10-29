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Вьетнам готовится частично отменить карантин для туристов

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Вьетнам, Пятница 29 октября 2021 02:59
Вьетнам готовится частично отменить карантин для туристов Фото: Вьетнам планирует частично отменить карантин для туристов (tuonglamphotos.com)
Автор: Артур Родивилов

Власти Вьетнама планируют разрешить иностранным туристам въезд в несколько регионов страны без карантина. Они смогут сдать тест на коронавирус по прибытии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vietnam News.

Речь идет о провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и острове Фукуок.

Освобождение от карантина сроком на семь дней будет получено при отрицательном результате. На седьмой день требуется повторное тестирование. Предполагается, что во время нахождения на территории страны туристы не будут покидать места своего назначения, воздержатся от лишних контактов с другими туристическими группами.

После второго тестирования разрешено посещение открытых для туристов мест. Всего в рамках данного тестового проекта допускается пребывание на территории республики сроком до 90 дней.

Помимо отрицательного теста на коронавирус, сделанного не менее, чем за 72 часа до пересечения границы, каждый турист должен иметь либо сертификат о вакцинации, признаваемый во Вьетнаме, либо документ о выздоровлении от коронавируса в течение 12 мес до въезда. В ведомстве отметили, что речь пока идет только о пакетных турах.

Напомним, ранее во Вьетнаме отложили план повторного открытия курортного острова Фукуок для туристов до ноября. Причиной тому стала низкая вакцинация местных жителей из-за недостатка препаратов.

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