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Вьетнам перенес открытие курортного острова для туристов: дата

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Фукок, Пятница 24 сентября 2021 09:35
Вьетнам перенес открытие курортного острова для туристов: дата Фото: Вьетнам перенес открытие курортного острова для туристов (tuonglamphotos.com)
Автор: Мария Кучерявец

Во Вьетнаме отложили план повторного открытия курортного острова Фукуок для туристов до ноября. Причиной тому стала низкая вакцинация местных жителей из-за недостатка препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что власти изначально планировали разрешить вакцинированным туристам приезжать на остров в октябре, чтобы оживить туристический сектор и поддержать экономику.

Однако было принято решение перенести открытие Фукока для путешественников еще на месяц.

Так, начиная с 20 ноября, остров планирует поэтапно принимать иностранных туристов - до трех чартерных рейсов в неделю.

Однако министерство здравоохранения Вьетнама пока не уточнило, придется ли путешественникам проходить семидневную самоизоляцию.

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