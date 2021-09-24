Вьетнам перенес открытие курортного острова для туристов: дата

Во Вьетнаме отложили план повторного открытия курортного острова Фукуок для туристов до ноября. Причиной тому стала низкая вакцинация местных жителей из-за недостатка препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что власти изначально планировали разрешить вакцинированным туристам приезжать на остров в октябре, чтобы оживить туристический сектор и поддержать экономику.

Однако было принято решение перенести открытие Фукока для путешественников еще на месяц.

Так, начиная с 20 ноября, остров планирует поэтапно принимать иностранных туристов - до трех чартерных рейсов в неделю.

Однако министерство здравоохранения Вьетнама пока не уточнило, придется ли путешественникам проходить семидневную самоизоляцию.