В'єтнам готується частково скасувати карантин для туристів

Влада В'єтнаму планує дозволити іноземним туристам в'їзд в кілька регіонів країни без карантину. Вони зможуть здати тест на коронавірус після прибуття.

Йдеться про провінції Куангнінь, Куангнам, Кханьхоа, місті Дананг і острові Фукуок.

Звільнення від карантину строком на сім днів буде отримано при негативному результаті. На сьомий день потрібно повторне тестування. Передбачається, що під час перебування на території країни туристи не будуть залишати місця свого призначення, утримаються від зайвих контактів з іншими туристичними групами.

Після другого тестування дозволено відвідування відкритих для туристів місць. Всього в рамках даного тестового проєкту допускається перебування на території республіки терміном до 90 днів.

Крім негативного тесту на коронавірус, зробленого не менше, ніж за 72 години до перетину кордону, кожен турист має мати або сертифікат про вакцинацію, що визнається у В'єтнамі, або документ про одужання від коронавірусу протягом 12 міс до в'їзду. У відомстві зазначили, що мова поки йде тільки про пакетні тури.