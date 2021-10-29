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В'єтнам готується частково скасувати карантин для туристів

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В'єтнам, П'ятниця 29 жовтня 2021 02:59
В'єтнам готується частково скасувати карантин для туристів Фото: В'єтнам планує частково скасувати карантин для туристів (tuonglamphotos.com)
Автор: Артур Родивилов

Влада В'єтнаму планує дозволити іноземним туристам в'їзд в кілька регіонів країни без карантину. Вони зможуть здати тест на коронавірус після прибуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vietnam News.

Йдеться про провінції Куангнінь, Куангнам, Кханьхоа, місті Дананг і острові Фукуок.

Звільнення від карантину строком на сім днів буде отримано при негативному результаті. На сьомий день потрібно повторне тестування. Передбачається, що під час перебування на території країни туристи не будуть залишати місця свого призначення, утримаються від зайвих контактів з іншими туристичними групами.

Після другого тестування дозволено відвідування відкритих для туристів місць. Всього в рамках даного тестового проєкту допускається перебування на території республіки терміном до 90 днів.

Крім негативного тесту на коронавірус, зробленого не менше, ніж за 72 години до перетину кордону, кожен турист має мати або сертифікат про вакцинацію, що визнається у В'єтнамі, або документ про одужання від коронавірусу протягом 12 міс до в'їзду. У відомстві зазначили, що мова поки йде тільки про пакетні тури.

Нагадаємо, раніше у В'єтнамі відклали план повторного відкриття курортного острова Фукуок для туристів до листопада. Причиною тому стала низька вакцинація місцевих жителів через нестачу препаратів.

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