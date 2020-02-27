Ветераны АТО требуют уволить Верланова из-за блокировки налоговой работы их предприятия

Фото: участники протеста (facebook.com)

По их словам, предприятие даже не начало работать, а налоговики его заблокировали

Представители общественного объединения "Всеукраинское движение инвалидов и ветеранов АТО", а именно, демобилизованные участники войны на Востоке Украины, пришли к Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в Киеве с требованием разобраться в ситуации с блокированием работы созданного ими предприятия "Трейд Ойл". Об этом сообщает "Апостроф", передает РБК-Украина.

"Мы с побратимами организовали предприятие по сушке и переработке зерновых культур, а именно СВ "Трейд Ойл", которое зарегистрировано в Киевской области. Предприятие даже не начало работать, а налоговики его заблокировали, добавив к базе рисковых. Это при том, что у него в наличии складские помещения, офис, оборудования, земли в аренде. В чем рискованность деятельности предприятия, его работники не понимают, и самое главное - не могут реализовать обработанные зерновые культуры", - сказал Слипченко.

В связи с ситуацией, которая сложилась, ветераны пришли к зданию ГНС с требованием разобраться с причинами блокировки предприятия и предоставить им право работать в рамках действующего законодательства Украины.

"Не для того мы защищали нашу страну на фронте, чтобы сегодня давать взятки высокопоставленным персонам, а для того, чтобы развиваться, поднимать малый и средний бизнес Украины", - добавил Слипченко.

По его словам, активисты, которые пришли к ГНС, представляют не только ветеранскую организацию, они говорят от имени всех предпринимателей, которых "загоняют в коррупционную составляющую", фактически требуя взяток за решение проблем, которые сами же создают.

В свою очередь, представители Всеукраинского движения инвалидов и ветеранов АТО сообщили, если руководители ГНС не выйдут с ними на диалог, они будут вынуждены снова перекрывать дороги и жечь шины.

"Если и дальше нашей законной деятельности будут препятствовать, мы оставляем за собой право на более активные действия, предусмотренные Конституцией Украины... Никто из нас, подчеркиваю, никому взяток давать не будет! Мы пришли с фронта, где честно воевали, чтобы честно работать на благо Украины", - констатировал Слипченко.

Как ранее писало РБК-Украина, следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении одному из заместителей начальника Государственной налоговой службы в Харьковской области в служебной халатности, которая нанесла ущерб государственному бюджету в размере 2,7 млн гривен.