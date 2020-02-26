ГБР сообщило о подозрении замглавы налоговой службы Харьковской области

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за действий чиновников государству пришлось выплатить 2,7 млн гривен пени

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении одном из заместителей начальника Государственной налоговой службы в Харьковской области в служебной халатности, которая нанесла ущерб государственному бюджету в размере 2,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что чиновнику сообщили подозрение по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Его подчиненному по ч. 3 ст. 382 (невыполнении судебного решения).

"Следствием установлено, что должностные лица, будучи сотрудниками Главного управления ГФС в Харьковской области, в 2015-2017 годах препятствовали выполнению решений административного суда о возмещении налога на добавленную стоимость обществу, которое занималось продажей автомобилей. Из-за незаконных действий налоговиков, наряду с основным долгом, государство оплатило еще и более 2 миллионов 700 тысяч гривен пени", - сообщили в ГБР.

В случае доказательства заместителю главы ГНС Харьковской области грозит лишение свободы от 2 до 5 лет, его подчиненному - от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР объявило народному депутату Украины VIII созыва о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. По данным СМИ речь идет о Татьяне Чорновол. Она отобрала у журналиста телефон и прекратила осуществление видеозаписи.

Также РБК-Украина писало, что бывшему старшему следователю Приморского отдела полиции в городе Одесса сообщили о подозрении в незаконном задержании. Полицейский, зная о незаконности поручения, задержал гражданина, которого в последующем прокурор поместил в место временного содержания.