Ветерани АТО вимагають звільнення Верланова через блокування податковою роботи їх підприємства

Фото: учасники протесту (facebook.com)

За їх словами, підприємство навіть не почало працювати, а податківці його заблокували

Представники громадського об’єднання "Всеукраїнський рух інвалідів та ветеранів АТО", а саме демобілізовані учасники війни на Сході України, прийшли до Державної податкової служби України (ДПС) у Києві з вимогою розібратися в ситуації з блокуванням роботи створеного ними підприємства "Трейд Ойл". Про це повыдомляє "Апостроф", передає РБК-Україна.

"Ми з побратимами організували підприємство по сушці і переробці зернових культур, а саме СВ "Трейд Ойл", яке зареєстровано в Київській області. Підприємство навіть не почало працювати, а податківці його заблокували, додавши до бази ризикових. Це при тому, що у нього в наявності складські приміщення, офіс, обладнання, землі в оренді. В чому ризикованість діяльності підприємства, його працівники не розуміють, і найголовніше - не можуть реалізувати оброблені зернові культури", - сказав Сліпченко.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, ветерани прийшли до будівлі ДПС з вимогою розібратись з причинами блокування підприємства та надати їм право працювати в рамках чинного законодавства України.

"Не для того ми захищали нашу державу на фронті, щоб сьогодні давати хабарі високопоставленим персонам, а для того, щоб розвиватися, піднімати малий і середній бізнес України", - додав Сліпченко.

За його словами, активісти, які прийшли в ДПС, представляють не тільки ветеранську організацію, вони говорять від імені всіх підприємців, яких "заганяють в корупційну складову", фактично вимагаючи хабарів за вирішення проблем, які самі ж створюють.

У свою чергу, представники Всеукраїнського руху інвалідів та ветеранів АТО повідомили, якщо очільники ДПС не вийдуть з ними на діалог, вони будуть змушені знову перекривати дороги і палити шини.

"Якщо і далі нашій законній діяльності будуть перешкоджати, ми залишаємо за собою право на більш активні дії, передбачені Конституцією України... Ніхто з нас, підкреслюю, нікому хабарів давати не буде! Ми прийшли з фронту, де чесно воювали, щоб чесно працювати на благо України", - констатував Сліпченко.

Як раніше писало РБК-Україна, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру одному із заступників начальника Державної податкової служби у Харківській області у службовій недбалості, яка завдала збитків державному бюджету у розмірі 2,7 млн гривень.