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Ветерану АТО, который угрожал взорвать Кабинет министров, объявили подозрение

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Четверг 05 августа 2021 12:21
Ветерану АТО, который угрожал взорвать Кабинет министров, объявили подозрение Фото: прокуратура объявила подозрение за угрозы взорвать Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Мужчине, который захватил помещение Кабинета министров и угрожал взорвать гранату, сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Действия подозреваемого квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

"Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Мотивы и обстоятельства совершения преступления устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве вчера муж пришел с гранатой в Кабмин и угрожал взорвать себя вместе со зданием. МВД показало видео, как задерживали мужчину.

Как заявляли в полиции, за содеянное ветерану АТО грозит до 15 лет за решеткой.

Министерство ветеранов обратилось в Офис генерального прокурора с просьбой учесть его психоэмоциональное состояние.

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Кабинет Министров Украины ветеран АТО Прокуратура
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