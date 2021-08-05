Ветерану АТО, який погрожував підірвати Кабінет міністрів, оголосили підозру
Чоловіку, який захопив приміщення Кабінету Міністрів та погрожував підірвати гранату, повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).
"Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Мотиви та обставини вчинення злочину встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві вчора чоловік прийшов з гранатою в Кабмін та погрожував підірвати себе разом з будівлею. МВС показало відео, як затримували чоловіка.
Як заявляли в поліції, за скоєне ветерану АТО загрожує до 15 років за ґратами.
Міністерство ветеранів звернулося до Офісу генерального прокурора з проханням врахувати його психоемоційний стан.