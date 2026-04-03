"Ветеранський спорт" оновили: кому потрібно обов'язково подати заяву у "Дії"
Послуга програми "Ветеранський спорт" в додатку "Дія" отримала важливе оновлення. Відтепер заяву потрібно подавати як тим, хто робить це вперше, так і тим, хто вже отримував виплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
Зокрема нагадується, що подати заяву на отримання коштів за програмою "Ветеранський спорт" можна до 20 квітня включно. Для того, щоб отримати виплати, подавати заяву мають всі категорії:
- ветерани, які раніше не користувалися програмою та вперше подаються на неї;
- ветерани, які вже отримували виплати раніше, в даному випадку це потрібно, щоб і далі отримувати автоматичне нарахування коштів.
"Кошти можна витратити на тренажерні зали, басейни, секції чи інші активності", - зазначили в "Дії".
Також там опублікували алгоритм подачі заяви: в додатку в розділі "Сервіси" потрібно перейти на "Ветеранський спорт", обрати "Дія.Картку" та підтвердити подання заяви. Рекомендується додатково перевірити наявність РНОКПП у додатку, та статус УБД (учасник бойових дій) або особи з інівалідністю.
