"Ветеранский спорт" обновили: кому нужно обязательно подать заявление в "Дію"

20:56 03.04.2026 Пт
Теперь есть обновление относительно того, кому нужно подавать заявление о получении начислений по программе
aimg Антон Корж
Услуга программы "Ветеранский спорт" в приложении "Дія" получила важное обновление. Отныне заявление нужно подавать как тем, кто делает это впервые, так и тем, кто уже получал выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Читайте также: От добровольца из Беларуси до ресторатора: ветеран ССО Артем Грот о бизнесе, силе и новой модели ветеранского движения

В частности напоминается, что подать заявление на получение средств по программе "Ветеранский спорт" можно до 20 апреля включительно. Для того, чтобы получить выплаты, подавать заявление должны все категории:

  • ветераны, которые ранее не пользовались программой и впервые подаются на нее;
  • ветераны, которые уже получали выплаты ранее, в данном случае это нужно, чтобы и дальше получать автоматическое начисление средств.

"Средства можно потратить на тренажерные залы, бассейны, секции или другие активности", - отметили в "Дії".

Также там опубликовали алгоритм подачи заявления: в приложении в разделе "Сервисы" нужно перейти на "Ветеранский спорт", выбрать "Дія.Картку" и подтвердить подачу заявления. Рекомендуется дополнительно проверить наличие РНОКПП в приложении, и статус УБД (участник боевых действий) или лица с инвалидностью.

Ранее РБК-Украина рассказывало о программах помощи для ветеранов в Украине. В частности о компенсации аренды жилья для ветеранов, инициативе трудоустройства и переквалификации, а также создании ветеранских пространств в общинах.

Также мы писали о расширении финансовой поддержки ветеранского бизнеса в Украине. Ветераны и их семьи могут получить государственные гранты до 1 млн гривен на запуск или развитие дела через программу "Власна справа", а также воспользоваться помощью от Киева - компенсацией процентов по бизнес-кредитам.

Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
Аналитика
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои