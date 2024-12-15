Ветерани зможуть отримати гроші на спортзали та басейни: що відомо

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення російської Федерації Україна активно працює над полегшенням життя для військових.

Зокрема Міноборони разом з Міністерством цифровізації активно проводять диджиталізацію армії та переводять паперову біганину в зручний онлайн-формат.

До прикладу нещодавно ми писали, що найближчим часом в "Дії" з'явиться можливість автоматично оформлювати статус учасника бойових дій (УБД), а також осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Детальніше про те, де і які послуги можуть отримати українські захисники, можна дізнатись в окремому матеріалі РБК-Україна.

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