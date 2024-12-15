Ветераны смогут получить деньги на спортзалы и бассейны: что известно

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Украина активно работает над облегчением жизни для военных.

В частности Минобороны вместе с Министерством цифровизации активно проводят диджитализацию армии и переводят бумажную беготню в удобный онлайн-формат.

К примеру недавно мы писали, что в ближайшее время в "Дії" появится возможность автоматически оформлять статус участника боевых действий (УБД), а также лиц с инвалидностью вследствие войны.

Подробнее о том, где и какие услуги могут получить украинские защитники, можно узнать в отдельном материале РБК-Украина.

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