Ветерани зможуть отримати додаткові виплати на відкриття власної справи: важлива умова

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою ветерани зможуть отримати ще одну грантову виплату у межах програми "єРобота". Це стосується тих, хто вже відкрив власну справу у межах проєкту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля .

Підприємці із числа ветеранів, які протягом трьох, п’яти або семи років виплатять податки на суму отриманого гранту, зможуть отримати ще одну виплату. Це буде додаткове грантове фінансування, яке можна отримати за бажанням.

На сьогодні вже 1100 ветеранів та їхніх родин скористалися можливістю започаткувати або розвинути свій бізнес, отримавши понад 500 мільйонів гривень грантових коштів. Загалом в межах програми "єРобота" держава видала громадянам понад 22 тисячі мікрогрантів, що має створити близько 42 тисяч нових робочих місць.

Крім того, на засіданні Уряду було ухвалено рішення щодо розширення складу мультидисциплінарних медичних команд, які надають психологічну допомогу ветеранам. Також підвищено граничний обсяг коштів, які держава відшкодовує недержавним медичним закладам, що лікують ветеранів.