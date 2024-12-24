Ветераны смогут получить дополнительные выплаты на открытие собственного дела: важное условие
Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому ветераны смогут получить еще одну грантовую выплату в рамках программы "єРобота". Это касается тех, кто уже открыл собственное дело в рамках проекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Предприниматели из числа ветеранов, которые в течение трех, пяти или семи лет выплатят налоги на сумму полученного гранта, смогут получить еще одну выплату. Это будет дополнительное грантовое финансирование, которое можно получить по желанию.
На сегодня уже 1100 ветеранов и их семей воспользовались возможностью начать или развить свой бизнес, получив более 500 миллионов гривен грантовых средств. Всего в рамках программы "єРобота" государство выдало гражданам более 22 тысяч микрогрантов, что должно создать около 42 тысяч новых рабочих мест.
Кроме того, на заседании Правительства было принято решение о расширении состава мультидисциплинарных медицинских команд, оказывающих психологическую помощь ветеранам. Также повышен предельный объем средств, которые государство возмещает негосударственным медицинским учреждениям, лечащим ветеранов.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что ветераны и их семьи могут подать заявление на получение гранта для создания или развития бизнеса через приложение "Дія". Онлайн-заявка включает заполнение формы, прикрепление бизнес-плана и подписание документов электронной подписью. После одобрения заявки Государственным центром занятости средства поступят на счет в "Ощадбанке". Грант можно использовать для приобретения оборудования, сырья, услуг или аренды для реализации бизнес-плана.
В программе могут принять участие участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и их мужья или жены, при условии соответствия определенным критериям.
Также мы писали, что украинцам предлагают испытать новые услуги в приложении "Дія", созданные для ветеранов войны и их семей. Теперь статус лица с инвалидностью вследствие войны или члена семьи погибшего ветерана можно будет оформить онлайн.
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