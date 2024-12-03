Ветерани війни можуть отримати підтримку через е-Ветеран: як скористатися послугою

Раніше РБК-Україна писало, що Державний оператор тилу (ДОТ) оголосив відкритий конкурс для ветеранів та ветеранок російсько-української війни на посади у сфері забезпечення Збройних сил України. Ініціатива має на меті залучити ветеранів до реформування системи тилового забезпечення ЗСУ. Ветерани можуть обрати напрямок діяльності, пройти базову підготовку та стати частиною команди, орієнтованої на відкритість, професійність і доброчесність. Подати заявку можна до 15 грудня 2024 року.

Також ми писали, що Верховна Рада ухвалила закон, який визначає електронне посвідчення ветерана основним документом для підтвердження статусу. Е-посвідчення дозволить значно зменшити час на перевірку статусу ветерана, забезпечуючи швидкий і зручний доступ до послуг та пільг.

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