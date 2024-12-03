Ветерани війни можуть отримати підтримку через е-Ветеран: як скористатися послугою

На платформі е-Ветеран стала доступною послуга подання заяви до фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Послуга має на меті спростити доступ до необхідної допомоги, підвищити ефективність підтримки та покращити комунікацію між ветеранами та фахівцями.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Миколаївську обласну державну адміністрацію.
В Україні уже працюють 559 фахівців із супроводу ветеранів у всіх регіонах. З наступного року їх кількість планують збільшити. Для ефективності роботи створено електронні кабінети фахівців, які дозволяють швидко обробляти заявки.
Послугою можуть скористатися:
Після подання заяви через платформу е-Ветеран фахівець зв’яжеться із заявником. Він забезпечить інформаційну підтримку, консультації щодо статусів, пільг, реабілітації, працевлаштування чи підприємницької діяльності.
Послуга реалізована Міністерством у справах ветеранів за підтримки "Проєкту підтримки Дія", який фінансується Швецією та впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні.
Зараз можна подати заявку через платформу е-Ветеран.
Раніше РБК-Україна писало, що Державний оператор тилу (ДОТ) оголосив відкритий конкурс для ветеранів та ветеранок російсько-української війни на посади у сфері забезпечення Збройних сил України. Ініціатива має на меті залучити ветеранів до реформування системи тилового забезпечення ЗСУ. Ветерани можуть обрати напрямок діяльності, пройти базову підготовку та стати частиною команди, орієнтованої на відкритість, професійність і доброчесність. Подати заявку можна до 15 грудня 2024 року.
Також ми писали, що Верховна Рада ухвалила закон, який визначає електронне посвідчення ветерана основним документом для підтвердження статусу. Е-посвідчення дозволить значно зменшити час на перевірку статусу ветерана, забезпечуючи швидкий і зручний доступ до послуг та пільг.
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