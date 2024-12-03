Ветераны войны могут получить поддержку через е-Ветеран: как воспользоваться услугой

На платформе е-Ветеран стала доступна услуга подачи заявления к специалисту по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Услуга должна упростить доступ к необходимой помощи, повысить эффективность поддержки и улучшить коммуникацию между ветеранами и специалистами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую областную государственную администрацию.
В Украине уже работает 559 специалистов по сопровождению ветеранов во всех регионах. Со следующего года их количество планируют увеличить. Для эффективности работы созданы электронные кабинеты специалистов, позволяющие быстро обрабатывать заявки.
Услугой могут воспользоваться:
После подачи заявления через платформу е-Ветеран специалист свяжется с заявителем. Он обеспечит информационную поддержку, консультации по статусам, льготам, реабилитации, трудоустройству или предпринимательской деятельности.
Услуга реализована Министерством по делам ветеранов при поддержке "Проекта поддержки Дия", финансируемого Швецией и внедряемой Программой развития ООН в Украине.
Теперь можно подать заявку через платформу е-Ветеран.
Ранее РБК-Украина писало, что Государственный оператор тыла (ДОТ) объявил открытый конкурс для ветеранов и ветеранок российско-украинской войны на должности по обеспечению Вооруженных сил Украины. Инициатива стремится привлечь ветеранов к реформированию системы тылового обеспечения ВСУ. Ветераны могут выбрать направление деятельности, пройти базовую подготовку и стать частью команды, ориентированной на открытость, профессионализм и добродетель. Подать заявку можно до 15 декабря 2024 года.
Также мы писали, что Верховная Рада приняла закон, определяющий электронное удостоверение ветерана основным документом для подтверждения статуса. Е-удостоверение позволит значительно снизить время на проверку статуса ветерана, обеспечивая быстрый и удобный доступ к услугам и льготам.
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