Ветераны войны могут получить поддержку через е-Ветеран: как воспользоваться услугой

В Украине уже работает 559 специалистов по сопровождению ветеранов во всех регионах. Со следующего года их количество планируют увеличить. Для эффективности работы созданы электронные кабинеты специалистов, позволяющие быстро обрабатывать заявки.

Услугой могут воспользоваться:

ветераны войны

демобилизованные лица

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны

семьи погибших Защитников и Защитниц Украины

пострадавшие участники Революции Достоинства и их семьи

лица с особыми заслугами перед Родиной

семьи военных, пропавших без вести или находящихся в плену

Как это работает

После подачи заявления через платформу е-Ветеран специалист свяжется с заявителем. Он обеспечит информационную поддержку, консультации по статусам, льготам, реабилитации, трудоустройству или предпринимательской деятельности.

Услуга реализована Министерством по делам ветеранов при поддержке "Проекта поддержки Дия", финансируемого Швецией и внедряемой Программой развития ООН в Украине.

Теперь можно подать заявку через платформу е-Ветеран.