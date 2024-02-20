Ветерани пошарпалися в Бостоні, захисник "Оттави" кинув опонента на лід: бійки вечора НХЛ

Під завісу першого періоду протистояння "Брюїнз" і "Далласа" краги скинули нападник господарів Бред Маршан і оборонець "Старз" Джоел Хенлі. Мотивом до бійки стала брудний стиль останнього.

Маршан спершу відштовхнув суперника, а потім схопив за шию і спробував "прописати" кулаками. 35-річний капітан "Бостона" та на три роки молодший Хенлі відразу ж опинилися в клінчі. Проте, згодом господар льоду напівборцівським прийомом таки відправив оборонця "Далласа" додолу.

Натомість у штаті Флорида сутичка виникла в другому періоді. Оборонець "Оттави" Джейкоб Бернар-Докер і форвард "Тампи-Бей" Майкл Іссімонт зчепилися біля воріт "Сенаторз".

Опоненти обмінялися ударами, але обом забіякам бракувало акцентованості. Коли ж здавалося, що Іссімонт перебрав ініціативу, то Бернар-Докер контратакував. Він вхопив американця за барки та відправив господаря арени на рідний лід. Обом виписали по 5 хвилин штрафу.