Ветераны поцапались в Бостоне, защитник "Оттавы" бросил оппонента на лед: драки вечера НХЛ

Поклонники потасовок на ледовых площадках получили удовольствие от эпизодов игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в штате Массачусетс и Тампе.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на протоколы поединков.
Под занавес первого периода противостояния "Брюинз" и "Далласа" краги сбросили нападающий хозяев Брэд Маршан и защитник "Старз" Джоэл Хэнли. Мотивом к драке стал грязный стиль последнего.
Маршан сначала оттолкнул соперника, а затем схватил за шею и попытался прописать кулаками. 35-летний капитан "Бостона" и на три года моложе Хенли сразу же оказались в клинче. Однако, впоследствии хозяин льда полуборцовским приемом отправил защитника "Далласа" наземь.
В свою очередь в штате Флорида потасовка возникла во втором периоде. Защитник "Оттавы" Джейкоб Бернар-Докер и форвард "Тампы-Бэй" Майкл Иссимонт сцепились у ворот "Сенаторз".
Оппоненты обменялись ударами, но обоим драчунам не хватало акцентированности. Когда же казалось, что Иссимонт захватил инициативу, то Бернар-Докер контратаковал. Он схватил американца за грудки и отправил хозяина арены на родной лед. Обоим выписали по 5 минут штрафа.
К слову, шведский форвард "Миннесотты" Эрикссон Эк возглавил хит-парад звезд с шестью пунктами против "Ванкувера".
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