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Форвард "Міннесоти" з хет-триком у шайбопаді очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Сент-Пол, Вівторок 20 лютого 2024 11:28
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Форвард "Міннесоти" з хет-триком у шайбопаді очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Йоель Ерікссон Ек набрав 6 пунктів проти "Ванкувера" (startribune.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрального нападника "Міннесоти Вайлд" Йоеля Ерікссона Ека найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

27-річний швед відіграв помітну роль в гольовій перестрілці з "Ванкувером" (10:7). Він закинув три шайби та віддав три результативні передачі.

Ерікссон Ек узявся до справи під завісу першого періоду, коли "Кенакс" повели з голами Коула і Міллера. У контратаці "Вайлд" він перед воротами замкнув передачу Болді. Утім, "Ванкувер" із шайбами Петтерссона та Міллера (двічі) знову збільшив відрив у рахунку.

У відповідь Ерікссон Ек проявив себе асистентом. Він допоміг відзначитися Болді та Цуккарелло. На старті третьої 20-хвилинки скандинав після передачі останнього в більшості скоротив відставання до мінімуму (4:5). Згодом Капрізов зрівняв рахунок, а Ерікссон Ек із центральної зони вперше вивів "Міннесоту" вперед.

Далі голепад продовжився. У складі господарів відзначилися Россі та Капрізов, а за гостей забили Задоров і Бесер. На фінальних же хвилинах "Уайлд" двічі розписалися у порожніх воротах зусиллями Бродіна (асист Ерікссона Ека) та Капрізова.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Вінніпега" Шон Монахен і вінгер "Детройта" Патрік Кейн. Перший оформив утішний хет-трик у поразці від "Калгарі" (3:6). Натомість другий віддав 800-й асист у кар'єрі в протистоянні зі "Сіетлом" (4:3 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ:

Форвард &quot;Міннесоти&quot; з хет-триком у шайбопаді очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні вінгер "Рейнджерс" Панарін очолив трійку зірок дня з переможною шайбою в дербі.

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