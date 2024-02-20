Форвард "Міннесоти" з хет-триком у шайбопаді очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

27-річний швед відіграв помітну роль в гольовій перестрілці з "Ванкувером" (10:7). Він закинув три шайби та віддав три результативні передачі.

Ерікссон Ек узявся до справи під завісу першого періоду, коли "Кенакс" повели з голами Коула і Міллера. У контратаці "Вайлд" він перед воротами замкнув передачу Болді. Утім, "Ванкувер" із шайбами Петтерссона та Міллера (двічі) знову збільшив відрив у рахунку.

У відповідь Ерікссон Ек проявив себе асистентом. Він допоміг відзначитися Болді та Цуккарелло. На старті третьої 20-хвилинки скандинав після передачі останнього в більшості скоротив відставання до мінімуму (4:5). Згодом Капрізов зрівняв рахунок, а Ерікссон Ек із центральної зони вперше вивів "Міннесоту" вперед.

Далі голепад продовжився. У складі господарів відзначилися Россі та Капрізов, а за гостей забили Задоров і Бесер. На фінальних же хвилинах "Уайлд" двічі розписалися у порожніх воротах зусиллями Бродіна (асист Ерікссона Ека) та Капрізова.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Вінніпега" Шон Монахен і вінгер "Детройта" Патрік Кейн. Перший оформив утішний хет-трик у поразці від "Калгарі" (3:6). Натомість другий віддав 800-й асист у кар'єрі в протистоянні зі "Сіетлом" (4:3 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ: