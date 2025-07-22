Ветерани отримають гроші за орендоване житло: хто має право та як подати документи

Раніше Міноборони України пояснило, хто може отримати грошове забезпечення за зниклого безвісти або полоненого військовослужбовця.

Така виплата можлива лише у разі наявності особистого розпорядження військової частини або для найближчих родичів (першої чи другої черги споріднення).

Заяву необхідно подавати через територіальний центр комплектування. Виплати здійснюються щомісяця, однак не нараховуються у випадках добровільної здачі в полон чи дезертирства.

Окрім того, сім’ї загиблих військових, які померли в російському полоні під час дії воєнного стану, отримають одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Також Верховна Рада подовжила строк подачі заяви на компенсацію за поранення до одного року та змінила формулу обчислення виплат при зміні групи інвалідності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.