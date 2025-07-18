Родини загиблих у полоні захисників отримають 15 млн гривень: деталі закону

Члени сімей військовослужбовців, які загинули в російському полоні в період дії воєнного стану, отримають одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, відповідні зміни до Закону № 13168 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ухвалила Верховна Рада на засіданні 16 липня.

Закон тепер чітко визначає право на отримання такої допомоги у випадку загибелі (смерті) військовослужбовця в полоні, незалежно від причини настання смерті. Разом з цим ця норма не поширюється на тих, хто добровільно здався в полон ворогу.

Ухвалений закон також збільшив з трьох місяців до одного року термін, протягом якого можуть бути здійснені виплати допомоги в разі отримання військовослужбовцем поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання ним обов’язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, а також особою, звільненою з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин.

Як зазначили у Міноборони, практика засвідчила, що через тривалий період лікування та реабілітації та знаходженням підрозділу в районі бойових дій таким військовослужбовцям часто було неможливо вчасно отримати всі необхідні документи та реалізувати своє право на грошову допомогу.

Крім того, ухвалений закон змінив порядок визначення розміру допомоги при зміні групи інвалідності.

Відтепер для визначення розміру виплати при зміні групи інвалідності застосовується прожитковий мінімум, встановлений законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено нову групу інвалідності.

Раніше розмір допомоги у разі зміни групи (причинного зв’язку) інвалідності визначався на дату первинного встановлення інвалідності.