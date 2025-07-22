Ветераны получат деньги за арендованное жилье: кто имеет право и как подать документы

Ранее Минобороны Украины объяснило, кто может получить денежное обеспечение за пропавшего без вести или пленного военнослужащего.

Такая выплата возможна только при наличии личного распоряжения воинской части или для ближайших родственников (первой или второй очереди родства).

Заявление необходимо подавать через территориальный центр комплектования. Выплаты осуществляются ежемесячно, однако не начисляются в случаях добровольной сдачи в плен или дезертирства.

Кроме того, семьи погибших военных, которые умерли в российском плену во время действия военного положения, получат единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен.

Также Верховная Рада продлила срок подачи заявления на компенсацию за ранения до одного года и изменила формулу расчета выплат при изменении группы инвалидности.

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