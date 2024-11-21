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Ветеранам планируют расширить пакет бесплатных медицинских услуг: что в него будет входить

Четверг 21 ноября 2024 17:22
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Ветеранам планируют расширить пакет бесплатных медицинских услуг: что в него будет входить Фото: ветеран (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Минветеранов совместно с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и Министерством здравоохранения представили новый пилотный проект. Его цель – обеспечить ветеранов войны более широким спектром безвозмездных медицинских услуг на первичном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

"Ветераны значительно чаще сталкиваются с хроническими заболеваниями, чем гражданские. Условия службы, влияние токсических веществ и длительные физические нагрузки приводят к широкому спектру проблем со здоровьем. И мы, как государство, должны реагировать на потребности людей, которые рисковали своей жизнью и здоровьем" ради нашей свободы и независимости", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Итак, проект предусматривает пакет внедрения таких новых услуг для ветеранов:

  • индивидуальный план обследования и лечения;
  • скрининг хронических заболеваний;
  • реабилитация после травм опорно-двигательного аппарата;
  • психологическая поддержка;
  • консультации по преодолению зависимостей.

В Минздраве уточнили, что воспользоваться расширенным пакетом услуг смогут ветераны войны (уволенные с военной службы участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны).

Также планируется, что специалисты по сопровождению ветеранов будут помогать с консультациями по льготам, материальным вопросам, адаптации к гражданской жизни и другим аспектам.

В Минздраве напомнили, что в 2023 году уже стартовал пилотный проект по безвозмездному зубопротезированию, которым уже воспользовались более 12 000 ветеранов.

Также там отметили, что в 2025 году государство хочет выделить 190 млн. грн. из госбюджета на хранение репродуктивных клеток военных.

Кроме того, Министерство обороны Украины планирует запустить новую инициативу поддержки военнослужащих под названием "Плюсы". Подробности - в материале РБК-Украина.

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Министерство здравоохранения Украины Ветераны
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